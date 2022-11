Borse di studio, l'Udu attacca Università e assessora regionale Donazzan

L'Udu attacca ancora una volta l'Università sulla gestione delle borse di studio: «2400 studenti idonei e non beneficiari a Unipd: questo è il modo - fanno sapere con una nota - in cui la Regione festeggia gli 800 anni di storia del nostro Ateneo. Studenti Per UDU Padova, associazione studentesca da sempre in prima linea per tutelare gli studenti, si trova nel 2022 a dover denunciare ancora una volta le gravissime mancanze della Regione Veneto e dell?Assessora Donazzan per quel che riguarda i finanziamenti al Diritto Allo Studio».

Borse di studio

«2400 studentesse e studenti italiani ed internazionali si sono trovati senza borse di studio, buona parte sta già pensando di abbandonare gli studi» dichiara Samuele Dalla Libera, candidato rappresentante in Consiglio di Amministrazione di Unipd con Studenti Per Udu Padova. «E questa è solo l'ulteriore stangata per gli studenti di Padova, che appena tornati in presenza stanno affrontando enormi difficoltà: mancano gli alloggi, le mense e ora anche le borse di studio. Il responsabile di questa situazione drammatica è molto chiaro: la Regione del Veneto, a trazione Lega-Fratelli d?Italia, non ha mai voluto fare nulla per gli studenti e ha sempre preferito tagliare i fondi al diritto allo studio piuttosto che ascoltarci. Non può continuare così, siamo stanchi! Quest?anno, 800centesimo anno di storia del nostro Ateneo, Unipd registra il numero più alto di iscritti nella sua storia, ma noi ci troviamo ad avere tutto fuorché da festeggiare! Per questo ci troveremo venerdì 18 novembre alle ore 18.00 in presidio davanti a Palazzo Bo per protestare e pretendere risposte dalle istituzioni, in occasione di quella che quest?anno sembra una data ironica, cioè la giornata internazionale del diritto allo studio».