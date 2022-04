Vigonza, il candidato sindaco del centrodestra attiva una linea telefonica con i cittadini

«Vigonza merita un sindaco di tutti, non solo di una parte. Che ascolta tutti e soprattutto risponde a tutti. Senza filtri e senza paura del confronto. Per questo metto a disposizione una linea telefonica a cui ogni cittadino può scrivermi, per fare segnalazioni e proposte, o chiamarmi direttamente». Parte così la campagna elettorale di Gianmaria Boscaro, candidato sindaco di Vigonza per il centrodestra e quattro liste civiche.

Il cellulare

«Da troppo tempo la nostra città è vittima di divisioni e logiche di parte, che finiscono per escludere la maggioranza dei cittadini dalle scelte amministrative - prosegue il candidato sindaco - .Adesso è finalmente arrivato il momento di cambiare, ripartendo dai fondamentali. Questo servizio, che abbiamo chiamato “dillo a Boscaro”, va nella direzione giusta: stimolare la partecipazione e avvicinare il più possibile i Vigontini a chi sarà incaricato di fare scelte decisive, per il bene di tutti. Il voto del 12 giugno non è una delega in bianco e la futura giunta non dovrà permettersi di decidere in assoluta autonomia, senza il confronto costante con gli elettori. Se a vincere sarà il rinnovamento, “dillo a Boscaro” resterà attivo per tutta la durata del mandato. Oltre a questo - insiste il 31enne avvocato - un giorno alla settimana, a rotazione per tutte le sette frazioni, sarò a disposizione per incontri diretti con gli abitanti. Nel frattempo invito i cittadini che hanno segnalazioni e proposte da condividere a scrivermi un messaggio o telefonarmi al 3518775169. Resto in ascolto, già da subito».