Boscaro: «Purtroppo sarà un autunno caldissimo e le bollette continueranno ad aumentare»

Il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro fa il punto sul caro bollette: «Come noto tale decisione non è stata una scelta dell’amministrazione, ma ne siamo stai costretti dal caro bollette. Infatti già a luglio, quindi a circa metà anno, il budget annuale per i costi di luce e gas è stato sforato di 300 mila euro e altri 200 mila sono dietro l’angolo». La situazione è difficile ovunque.

Autunno caldo

«La situazione peraltro è in via di peggioramento perché Arera, l’Autorità Nazion».ale che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ha comunicato ulteriori pesanti aumenti da fine settembre con un autunno definito testualmente come “drammatico” per aziende, famiglie ed enti - dice Boscaro - .Il parziale spegnimento è quindi diventata l’unica opzione percorribile per la maggior parte dei Comuni Veneti e Padovani che spesso hanno adottato anche una politica più rigida con lo spegnimento già da mezzanotte, mentre noi spegniamo solo una parte delle linee dopo l’una. SI tratta poi di uno spegnimento temporaneo che verrà rivisto a settembre in base ad eventuali fondi governativi straordinari che arriveranno. I comuni che si sono salvati dallo spegnimento sono quelli che negli anni sono stati lungimiranti e hanno efficientato i loro impianti o, come il Comune di Cadoneghe, sono pronti completare l’efficientamento dell’intera rete nei prossimi mesi. La situazione è quindi ormai oltre ogni ragionevolezza e rimango basito quando qualche consigliere di minoranza mi suggerisce di recuperare 200 mila euro mandando i vigili in giro a fare multe ai vigontini. Oltre all’impossibilità di recuperare tutti questi soldi sono profondamente contrario a fare multe solo per fare cassa, tenendo conto che anche le nostre famiglie sono in difficolta e stanno subendo ogni genere di rincaro. Le sanzioni si fanno solo per la sicurezza stradale».

Cacco

L’assessore Cacco rileva : «A Vigonza siamo all’anno zero, pensate che l’impianto è talmente obsoleto che per procedere allo spegnimento dell’illuminazione dobbiamo mandare un operaio in ogni quadro elettrico a regolare gli orari. Ad oggi infatti lo spegnimento è circa al 30%. Abbiamo deciso di avviare con carattere d’urgenza la riqualificazione dei nostri lampioni facendo partire già da agosto la sostituzione delle luci a Led che consentiranno una riduzione dell’80% dei costi. Perchè non è stato fatto in questi anni? Bella domanda, oggi chi ha fatto gran poco negli scorsi decenni sale in cattedra e ci da qualche consiglio. Peccato che poi quando toccava a lui i soldi destinati all’efficientamento energetico li ha usati per costruire un casone“» in città dei ragazzi (usato una decina di volte)»

Polato

Sull’aspetto sicurezza l’assessore Polato precisa che : «Ahimè l’illuminazione pubblica non è più da anni un deterrente. Ricordo i 60 appartamenti svaligiati in un paio di settimane l’anno scorso con le luci completamente accese o gli episodi anche recenti in cui i ladri quando sono disturbati dalla luce rompono il lampione. Anche in questi giorni abbiamo appurato che i ladri agiscono indistintamente a qualsiasi orario con luci accese o spente. SI tratta di soggetti che non hanno timore di nessuno, né delle persone in casa né delle forze dell’ordine tant’è che anche in presenza delle pattuglie cercano di rubare. Quello che possiamo mettere in campo come amministrazione lo stiamo facendo: abbiamo spostato i turni della polizia locale in orario notturno, rimesso mani al parco pattuglie da mesi fermo in officina o in dismissione, richiesto l’aumento della nostra dotazione di personale di polizia locale e sbloccato 130.000 € per la videosorveglianza. Abbiamo anche richiesto un potenziamento delle pattuglie delle questura per queste notti. Insomma in un mese e mezza stiamo cercando di ricostruire un sistema di controllo del territorio che di fatto non esisteva, ma nonostante questo serve tempo»