Bressa: «Plateatici, proroga fino al 31/12»

Bressa: «Piano straordinario per i plateatici prorogato fino a fine anno! Fino al 31/12 le occupazioni continueranno a essere gratuite e realizzate anche in deroga ai normali vincoli. L'ho anticipato oggi viste le possibilità offerte dal Governo e l'accordo della Soprintendenza (per quanto riguarda il centro storico). L'ampio apprezzamento di esercenti e cittadini in questi mesi c'è stato tutto. Abbiamo trovato infatti un strumento inedito per sostenere le attività economiche e al tempo stesso per offrire ai cittadini un modo diverso di vivere parti di città in sicurezza all'aria aperta ridisegnando lo spazio urbano. Si va avanti quindi, in attesa di capire quanto di buono di questo esperimento potrà essere recepito anche per il dopo emergenza»