Bressa visita il cantiere del VGP Park

Nella mattinata dell'11 maggio, l’assessore alle attività produttive del Comune di Padova Antonio Bressa ha compiuto una visita al cantiere appena avviato accompagnato dal Country Manager di VGP Italy Agostino Emanuele, dal COO Jonathan Watkins e da Lorenzo Pallotta, Development Manager e Massimo Vicenzino, Construction Project Manager che hanno illustrato le attività a livello italiano ed europeo di VGP e le caratteristiche d’avanguardia dell’hub in corso di realizzazione nella città del Santo.

VGP Park

In particolare è stato sottolineato che il nuovo VGP Park di Padova nasce su una superficie di circa 50.000 mq recuperando un’area precedentemente occupata da uno stabilimento industriale oramai dismesso da anni. Una soluzione che aumenta i livelli di sostenibilità dell’intervento che non consuma nuovo terreno verde, e dall’altra riqualifica un sito altrimenti soggetto a possibile degrado. Naturalmente gli edifici logistici/produttivi in costruzione nel VGP Park Padova saranno di ultimissima generazione sia per quanto riguarda gli aspetti di efficienza energetica che per le caratteristiche specifiche richieste dal settore logistico/produttivo.

Lavori

L’assessore Antonio Bressa si è congratulato per la qualità del progetto e per la scelta, appunto, di un’area già edificata ma in disuso che sarà così recuperata, una soluzione che può essere un importante esempio per le altre aree con caratteristiche simili presenti nella zona industriale di Padova. I lavori del nuovo complesso logistico proseguiranno senza interruzioni nei prossimi mesi con l’obiettivo di consegnare ai conduttori gli immobili prima della fine dell’anno.