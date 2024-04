Bretella di Camposampiero, via al secondo stralcio dei lavori

Si è dato il via al secondo stralcio dei lavori per la realizzazione della nuova bretella di Camposampiero. Finanziata dalla Regione, l'opera attesa è considerata strategica per la viabilità del territorio a nord della provincia di Padova.

«L'intervento, che sarà realizzato a cura del braccio operativo della Regione, Veneto Strade, consentirà di allargare la strada di collegamento tra due rotatorie per un'estensione pari a 500 metri lineari. I lavori si protrarranno fino a fine luglio», ha detto la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Camposampiero (Padova) in occasione della cerimonia di avvio del secondo stralcio dei lavori di messa in sicurezza e allargamento della strada di collegamento del centro Biotrattamenti di Etra Spa con la SP 31 “Del Muson Vecchio” e la SR 308 “Nuova Strada del Santo”.

Con l’occasione, è stato inaugurato il primo stralcio dell’intervento realizzato a cura del Comune di Camposampiero con la costruzione di due rotatorie, una nell'immissione in via Straelle ed un'altra in corrispondenza del lato nord est dell'impianto Biotrattamenti, lungo via della Centuriazione, con l'adeguamento dei bracci di immissione. I lavori vedono un contributo della Regione, grazie alla legge 39/1991 sulla sicurezza stradale, di 300.000 euro su una spesa di circa 650.000 euro. « Una volta completata - ha precisato la Vicepresidente De Berti - la nuova bretella di collegamento della SR 308 con la SP 31 consentirà, infatti, di far transitare, in sicurezza, il traffico pesante su una strada con caratteristiche più adeguate rispetto a quella preesistente oltre che di intercettare il traffico proveniente da Massanzago e Noale prima dell’immissione attuale sulla provinciale, evitando, così, di interessare il centro abitato di Camposampiero dal passaggio dei mezzi pesanti».