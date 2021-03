Buoni shopping a Montegrotto Terme, spesa possibile fino al 31 maggio 

La proroga è stata decisa per consentire a tutti di spendere i buoni richiesti, dopo che i provvedimenti per il contenimento della pandemia

È stata prorogata fino al 31 maggio la possibilità di utilizzare i buoni shopping da 20 euro di Cescot Veneto, finanziati dal Comune di Montegrotto Terme, destinati alle famiglie con figli minorenni per andare al ristorante, in pizzeria, dal parrucchiere, a comprare un vestito nuovo o un paio di scarpe. La proroga è stata decisa per consentire a tutti di spendere i buoni richiesti, dopo che i provvedimenti per il contenimento della pandemia hanno imposto la chiusura degli esercizi e dei negozi in cui i nuovi possono essere spesi come ristoranti, pizzerie, negozi di abbigliamento, di calzature, parrucchieri e estetisti.