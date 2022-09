BusItalia, Adl Cobas fa appello alla Provincia: «Una situazione insostenibile»

Anche nel giorno del voto e dell'elezione, è una semplice formalità di fatto, del nuovo Presidente della Provincia, Adl Cobas con diversi dipendenti di BusItalia è tornata a ricordare la situazione in cui si trova l'azienda di trasporto locale controllata dalla Ferrovie e il malcontento che aleggia tra i dipendenti. «In tanti scelgono di trasferirsi in altre aziende perché la situazione non è più sostenibile. Per questo ci siamo rivolti agli amministratori locali e soprattutto al neo Presidente, Sergio Giordani, per lavorare seriamente a una soluzione».