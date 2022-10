Busitalia Veneto, Montanariello e Ostanel: «Gestione inadeguata e situazione allarmante»

Non si placano le polemiche nei confronti di Busitalia Veneto, attaccata su più fronti per la gestione del trasporto pubblico locale a Padova e provincia.

Questa volta le critiche sono firmate Jonatan Montanariello, consigliere regionale del PD Veneto e vice presidente della Commissione Trasporti, ed Elena Ostanel, consigliera regionale del Veneto che Vogliamo: «La situazione caotica e pesantemente penalizzante per l’utenza che si sta verificando a Padova nel settore del trasporto pubblico locale è certamente dovuta ad una gestione inadeguata dell’azienda Busitalia. Siamo alla punta dell’iceberg di un quadro che in tutto il Veneto ha assunto contorni allarmanti. La Regione ha ora un doppio, doveroso compito: da un lato intervenire con urgenza per garantire la regolarità, a pieno regime, dei servizi a Padova. Contemporaneamente, aprire un tavolo istituzionale per ridisegnare un sistema veneto del Tpl che sta palesando troppe falle ed inefficienze»