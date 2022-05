Buso (Lega): «Tuteliamo le mura, abbattendo l'ex scuola della Madonna di Lourdes»

La Lega Padova per Peghin Sindaco, acquisendo progetti, studi e il lavoro del Comitato Mura, ha presentato nel suo programma un progetto di riqualificazione e tutela delle mura cinquecentesche. «Padova come “città storica “ è nettamente delimitata ed evidenziata dalle mura cinquecentesche veneziane , ben dieci chilometri e ottocento metri, ai piedi delle quali per lunghi tratti scorrono le acque del Bacchiglione Piovego – ha commentato Daniele Buso candidato nella Lega Padova per Peghin Sindaco – Padova è una città dall’animo vivo che rischia di perdere vitalità se non viene costantemente alimentata. La miglior soluzione è quella di essere presenti, dare risposte, informare ed affiancare il cittadino anche con proposte come questa». La crisi ambientale sempre più grave dovuta da nubifragi e siccità, secondo il programma presentato da Buso, può essere affrontata con un progetto della durata dI 5 anni. Tra i punti: «Ordinaria e straordinaria manutenzione annuale che prevede anche l’eliminazione della vegetazione infestante che danneggia il monumento delle mura come anche il dragaggio periodico del Piovego Bacchiglione ai suoi piedi delle Mura, che rimuova il limo terroso formatosi nel corso dei secoli – prosegue Buso - .Abbattimento degli edifici di proprietà comunale che oscurano la vista delle mura cinquecentesche, ad esempio la ex scuola Madonna di Lourdes di via Goito e l'ostruzione di una conca idraulica presso il ponte di Sant’ Agostino, che consenta il superamento del dislivello acqueo per poter creare finalmente l'anello turistico fluviale di Padova città». Buso termina la sua carrellata con gli ultimi due punti del programma: «Lo stombinamento del canale Alicorno presso via 58 Fanteria Prà della Valle e la realizzazione dei grandi convegni di alto livello - in primis quello su Michele Sanmicheli architetto della Serenissima operante in tutta Italia e anche a Padova sul bastione Cornaro - sono infine importanti per lo sviluppo economico e ambientale della città».