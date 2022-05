Buso (Lega): «A Forcellini manca la manutenzione da anni. Ci vuole una svolta»

La Lega giudica «incredibile» lo stato di diversi tratti urbani in zona Forcellini-Gattamelata, considerati in stato di degrado da diversi anni. In particolare, dagli esponenti del Carroccio, è stato più volte fatto notare che in via Gattamelata, non distante dall’ex Macello, la situazione è davvero insostenibile. «Lo scorso giugno, quindi quasi un anno fa, abbiamo presentato una petizione pubblica per risolvere il problema marciapiedi nella zona Forcellini-Gattamelata – ha commentato Daniele Buso, libero professionista candidato nella lista Lega Padova per Peghin Sindaco, da anni nella consulta di quartiere 3b – Ventotto capifamiglia hanno deciso di metterci firma e faccia, e non stiamo parlando solo di “leghisti” ma anche di persone che, esasperate dalla situazione, hanno deciso di farsi sentire». Lo stato di usura dei marciapiedi che si trascina da diversi anni è dimostrato da alcuni scatti inviati proprio da Buso: «Le prime risposte da parte dell’amministrazione sono arrivate con la promessa di iniziare i lavori di ripristino prima a febbraio 2022, poi a marzo ed ancora ad aprile. Siamo a metà maggio e non si sono visti gli operai inviati dal Comune – prosegue Buso – Qui non si tratta puramente di decoro pubblico, ma anche di sicurezza. Un anziano potrebbe inciampare facilmente su una superficie come quella dei nostri marciapiedi e avere conseguenze che non oso nemmeno immaginare». Viene poi fatto notare che il problema non riguarda solo i cittadini e più in generale i pedoni, ma anche i commercianti della zona: «I marciapiedi presi in esame sono a ridosso delle Mura Cinquecentesche veneziane, un monumento di interesse turistico e artistico – conclude Buso – In zona ci sono attività commerciali che stanno risentendo di questa mancanza ed incuria da parte della Giunta. L’Amministrazione ancora una volta non ascolta i cittadini, è ora di cambiare e dare una svolta ad una Padova inascoltata. Insieme a Peghin continueremo a dare chiare ed efficaci risposte ai nostri cittadini ed ai nostri commercianti».