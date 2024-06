Chiara Buson è la nuova sindaca di Rubano: sconfitto l'imprenditore Luigi Sposato

Chiara Buson è la nuova sindaca di Rubano. La candidata del centrosinistra ha sconfitto l'imprenditore sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Luigi Sposato. «Complimenti a Chiara Buson - ha dichiarato subito dopo proprio Sposato - .I cittadini hanno sempre ragione, se hanno scelto la continuità anziché la nostra proposta di cambiamento si vede che la maggioranza di loro è stata soddisfatta dell'operato dell'amministrazione uscente. Ringrazio quanti hanno avuto fiducia in me e nella mia coalizione. Torno a ringraziare Francesca Dall'Aglio per la scelta coraggiosa: ha seguito i suoi principi e questo le fa onore. Un forte abbraccio a tutti i candidati e sostenitori che hanno condiviso con me questo percorso: hanno dato tutto per provare a cambiare il paese. Non è andata bene e ne prendiamo atto. Auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione».