«L’ospedale Madre Teresa Di Calcutta di Schiavonia non sia più Covid Hospital in futuro in caso di nuove ondate Covid». Questo è l'appello della Deputata patavina Silvia Benedetti (Manifesta), che prosegue: «in questi due anni a più riprese i cittadini della Bassa Padovana sono stati privati della struttura sanitaria di riferimento del territorio, salvo che non fossero costretti al ricovero dal Covid-19. Se nella quarta e finora ultima ondata alcuni reparti sono stati mantenuti aperti, nelle altre praticamente tutti sono stati chiusi ed i pazienti sono stati costretti a rivolgersi ad altre strutture, con evidenti disagi soprattutto per i malati più gravi. Il territorio della bassa padovana si è sentito penalizzato dalle decisioni della Regione in quanto privata dei servizi sanitari senza un perché. Tale sensazione è stata aggravata dal ripetersi di questa spiacevole situazione più volte negli ultimi due anni. L’auspicio di tutti gli abitanti della Bassa è che la struttura di Schiavonia venga restituita finalmente al territorio, magari potenziandone i servizi di modo da recuperare anche le prestazioni arretrate degli ultimi due anni» termina Benedetti.