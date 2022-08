Caccia, Berlato chiama a raccolta tutti i cacciatori veneti

«La Regione no ha ancora emanato il calendario venatorio. La misura è colma, adesso scendiamo in piazza»

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato, attacca la Regione sulla questione caccia. «Non c'è ancora un calendario per la stagione venatoria, se non sarà emanato questa settimana scenderemo in piazza», minaccia Berlato. Il mondo della caccia si dice disponibile da mesi per aiutare a risolvere il problema del proliferare di cinghiali, soprattutto sui Colli Euganei, ma, evidenzia Berlato, «non c'è ancora una data quando è da giugno che si aspetta».