Cacciavillani nuovo capogruppo, punzecchia Tarzia: «Cercherò di essere più gruppo che capo»

«Sono molto contento di arrivare a ricoprire questo ruolo dopo due anni di “gavetta” e di crescita personale: si impara molto anche guardando fare gli altri, prendendo il meglio e cercando di non commettere gli errori che hanno portato alle recenti tensioni. A differenza di chi mi ha preceduto cercherò di essere più gruppo che capo, e quindi di fare più squadra, e trovare la mediazione ed equilibrio possibile tra le diverse anime che hanno raccolto la promessa elettorale più forte della sindacatura di Sergio Giordani quando diceva “il mio partito è Padova”. E anche per me il mio partito sarà sempre Padova». Educata ma determinata, non possiamo che definirla così, la prima uscita pubblica del neo capogruppo che succede a Luigi Tarzia nella lista civica con cui è stato eletto il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

Bruno Cacciavillani, come si usa in questi casi, non nomina mai il consigliere comunale Luigi Tarzia, che è uscito dal gruppo dopo una serie di frizioni, apice toccato con la vertenza Alì e il voto riguarda la realizzazione dell'hub di Granze. Tarzia all'ipotesi che a guidare il gruppo consiliare sia un consigliere con tessera di partito, Cacciavillani è esponente di Azione, ha di fatto dichiarato che questo avrebbe tradito lo spirito civico della lista stessa. «Ho una tessera e sono segretario provinciale di un partito - ha replicato indirettamente Cacciavillani - che alle ultime europee in città ha fatto il 7%, ma proprio perché credo che i partiti siano organizzazioni a disposizione del bene comune, questo risultato è la garanzia di un metodo di lavoro che cercherà sempre di allargare, includere, affrontare i problemi senza mettersi addosso casacche. Sempre e solo per il bene di Padova». dichiara Cacciavillani. «Certo, come gruppo daremo molta importanza al metodo. Un metodo che metta in luce le competenze trasversali presenti nel nostro gruppo in importanti ambiti quali Sanità, sociale, scuola, impresa, innovazione e ambiente. Competenze che troveranno finalmente lo spazio che meritano non solo all’interno del Consiglio Comunale, ma anche nei lavori di commissione e soprattutto nelle consulte di quartiere attraverso l’ascolto dei cittadini», ha dichiarato il nuovo capogruppo. Infine un'ultima stoccata a Tarzia: «E' proprio con un metodo di lavoro diverso che torneremo, con un po’ meno personalismi, ad essere un interlocutore leale ma propositivo per il nostro Sindaco Giordani consapevoli che ci sia spazio per continuare a migliorare il lavoro di questa amministrazione e dare il nostro contributo con il forte spirito di servizio per la città che ci ha spinto a candidarci ed impegnarci»