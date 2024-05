Cadoneghe, anche Venturato attacca Schiesaro sul tram: «Una priorità migliorare il trasporto pubblico»

Si parla anche di mobilità nella campagna elettorale per l'elezione del primo cittadino di Cadoneghe, e in particolare di tram. A tornare sul tema anche Paola Venturato, candidata sindaco Alleanza Cadoneghe 2024: «Padova avrà nel 2026 una nuova rete tranviaria che, oltre alla attuale linea SIR1, includerà la linea SIR2 nella direttiva est-ovest, che connetterà Busa di Vigonza a Rubano, e la linea SIR3 che porterà a sud fino a Voltabarozzo. Tutte linee passeranno per la stazione e permetteranno di raggiungere agevolmente gli ospedali (l’attuale e il futuro), i servizi e i negozi del centro, gli istituti superiori e l’Università. A nord, invece, nel 2026 il tram continuerà a fermarsi al capolinea di Pontevigodarzere perché l’attuale amministrazione Schiesaro non ha voluto partecipare alla rivoluzione dei trasporti di Padova e ha deciso di lasciare il comune isolato e soffocato dal traffico», spiega la candidata.

«Questa scelta è stata fatta senza nessuna consultazione dei cittadini, i quali sono invece sempre più consapevoli dell’importanza di un accesso diretto al tram e del danno subito dalla sua mancanza. Una petizione di Alleanza Cadoneghe 2024 in favore del prolungamento del tram è stata infatti sottoscritta in poche settimane da più di mille cittadini, nell’autunno 2023. Consegnata in municipio il 7 dicembre 2023, la petizione non ha mai ricevuto una risposta ufficiale dal sindaco Schiesaro il quale ha sostenuto che fosse da inviare al sindaco di Padova Giordani, contrariamente a quanto previsto nel regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e ad una logica motivazione di competenza territoriale. L’Alleanza Cadoneghe 2024 è convinta che la linea SIR1 debba essere prolungata fino a Cadoneghe perché solo la connessione diretta alla rete tranviaria di Padova permetterà a tutti i cittadini di usufruire quotidianamente di una mobilità sostenibile, efficiente e veloce da e verso il capoluogo», pfecisa la candidata.

«Altri comuni, come Albignasego o Ponte San Nicolò, stanno già progettando con Padova nuove linee nel loro territorio. La candidata sindaco Paola Venturato, qualora eletta, si impegna a promuovere il prima possibile uno studio di fattibilità per definire il percorso del tram, tenendo conto delle infrastrutture esistenti. Sulla base di tale studio la futura amministrazione potrà richiedere, con il sostegno di Padova, i fondi ministeriali necessari al finanziamento dell’opera, alcuni disponibili già entro il 2024», fa notare Venturato.

«Il progetto attuale è di definire il nuovo capolinea nella zona nord-ovest del comune, prossima alle SS 307 e SS 308, in modo da sviluppare il servizio in una area complementare a Busa di Vigonza (capolinea della SIR2) e da assicurare, tramite le statali, un facile accesso degli utenti al futuro parcheggio scambiatore, evitando un incremento del traffico nei centri urbani. Una navetta circolare che colleghi i due capolinea passando per le diverse località del comune garantirebbe poi la connessione di tutto il territorio con il tram. È di questi giorni la notizia che Padova è una delle città più inquinate d’Italia, noi crediamo che un cambiamento sia necessario e possibile, il tram nel nostro territorio sarà il grande contributo di Cadoneghe per una città migliore». L’utilità e le tappe progettuali dell’opera saranno discusse con i cittadini venerdì 24 maggio (ore 21 in Sala Consiliare a Cadoneghe), all’incontro “Mobilità: il tram a Cadoneghe è possibile!", con la partecipazione del Vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi, dell’Assessore alla mobilità di Padova Andrea Ragona e dell’Ing. Andrea Spinosa, esperto di trasporti.