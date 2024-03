Il Comune aggiorna la mappa del patrimonio arboreo

Aggiornata la mappa del patrimonio arboreo comunale. Lo scorso 4 dicembre l’amministrazione comunale di Cadoneghe ha affidato un incarico diretto alla società Agriplan per la redazione del censimento delle piante e degli alberi presenti sul territorio comunale, una versione aggiornata rispetto all'ultimo eseguito. L’incarico si è rivelato necessario in quanto l’inventario arboreo precedente risale al 2015 ed è stato quindi opportuno procedere con un aggiornamento.

Tale revisione ha previsto non solo il riallineamento del numero e della qualità delle piante presenti, ma anche la creazione di un interfaccia per mantenere il censimento sempre aggiornato. La ditta incaricata ha mappato i circa 5000 alberi attualmente censiti nella banca dati del Comune, attraverso un rilievo in campo comprensivo di documentazione fotografica, integrando così i dati resi disponibili dall’Ufficio Tecnico ed allineando le codifiche delle alberature. Sono state censite anche le nuove piante messe a dimora nel corso degli ultimi otto anni con georeferenziazione e documentazione fotografica. Contestualmente, sono stati individuati gli interventi di gestione per ogni singolo albero attraverso una valutazione delle condizioni fitosanitarie di ogni singola pianta, con identificazione di quelle che necessitano di valutazione approfondita.

La spesa stanziata per tale operazione è stata di 19.760,95 euro, ed essendo tale importo inferiore a quello stabilito dal Codice degli appalti, ovvero 140.000 euro, è stato possibile procedere ad un affidamento diretto. «La tutela del nostro patrimonio arboreo passa inevitabilmente per il censimento puntuale, tecnologicamente avanzato e soprattutto aggiornato, che ci consenta di conoscere meglio la condizione effettiva dei nostri alberi – ha detto il sindaco Marco Schiesaro - Grazie a questo intervento abbiamo avuto una conoscenza dettagliata di circa 5 mila alberi e abbiamo potuto programmare una migliore strategia di manutenzione che assicuri, insieme alla prioritaria garanzia di sicurezza, anche una lungimirante pianificazione basata su potature, rimonde e sostituzione di alberi ammalorati con nuove piantumazioni. La nostra amministrazione è attenta alla tutela degli alberi che ci consentono di abbattere l’anidride carbonica e di contrastare il cambiamento climatico: per questo motivo siamo impegnati ad aumentarne il numero e anche lo standard qualitativo».