Cadoneghe, il Pd torna alla carica sulla vicenda delle multe

«A seguito di due provvedimenti comunali pubblicati all’albo on line nei giorni scorsi il neo sindaco confermato commenta che l’annullamento va avanti, lasciando trasparire che si tratti dei due primi rimborsi da parte del Comune. A leggere il contenuto si comprende che si tratta delle spese legali al cui pagamento il Comune è stato condannato in seguito all’accoglimento di due ricorsi da parte del Giudice di Pace a fine 2023. Spese reclamate con atto esecutivo dai legali che hanno assistito i due multati. Non si tratta quindi di rimborso di multe che in questi due casi invece sono state impugnate e non pagate». Lucia Vettore, ex (e neo) consigliera del partito democratico di Cadoneghe, torna su una vicenda che se da un lato non ha condizionato l'esito elettorale, visto il facile e netto successo del sindaco Marco Schiesaro, va comunque chiusa. Stiamo parlando del caso autovelox e dei tanti multati dell'estate scorsa.

«Ci saranno altri casi che seguiranno, man mano che saranno divenute esecutive le sentenze di condanna: spese che si aggiungono alle altre spese che il Comune ha sostenuto e dovrà sostenere tra incarichi per pareri pro veritate, incarichi legali, spese per tutti gli adempimenti di verbalizzazione e notifica», spiega Vettore. «Ma di rimborsi delle multe ai multati non c'è ancora traccia. Non si sa come e con che tempi potranno avvenire. Chi ha pagato ha pagato (da dichiarazione del Sindaco il Comune ha incassato € 2.120.889). E della restituzione dei punti si sa men che meno», insiste la consigliera Vettore. «Nessuna chiarezza, nessuna decisione trasparente. Altro che fango e infamie. Siamo ancora di fronte ad un numero di illusionismo», dice riferendosi ad affermazioni proprio di Schiesaro. «Intanto i cittadini si sono fidati della parola del sindaco e l’hanno ri-votato. Ma di multe si sentirà ancora parlare a lungo perché gli annullamenti effettivi sono ancora fermi a poco più di mille e di questi nessuno aveva pagato».