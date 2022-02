Cadoneghe, via libera a bilancio e Dup. Schiesaro: «Ora sotto con il Pnrr. Opposizione inopportuna»

Sono stati approvati dal consiglio comunale il bilancio previsionale e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024. Il bilancio prevede entrate per un totale di 15.122.180,78 euro, che verranno integralmente impiegati nelle spese correnti e negli investimenti di diverso tipo. Nei conti del Comune, spicca la riduzione del debito, prevista entro l’anno sotto quota 4 milioni.

Schiesaro

«Questo bilancio, come i precedenti, punta al risanamento delle finanze del nostro Comune. Siamo chiamati ad amministrare i soldi dei cittadini come farebbe un buon padre di famiglia. Ed è per questo che siamo andati avanti sulla strada, già tracciata negli anni precedenti, di progressiva estinzione e di rinegoziazione dei mutui in corso, senza accenderne di nuovi - commenta il sindaco, Marco Schiesaro - .Nel 2020 il Comune di Cadoneghe contava 4 milioni 581 mila euro di debiti, nel 2021, 4 milioni e 229 mila euro di debiti, con questo bilancio di previsione siamo scesi sotto quota 4 milioni, arrivando a 3 milioni 869 mila euro. In altre parole, in due anni, il debito di Cadoneghe è calato del 15%. Si tratta di un risultato ottenuto, peraltro, in un frangente dominato dalla pandemia, con tutte le restrizioni, i danni all’economia reale, i rallentamenti fisiologici nell’attività ordinaria della pubblica amministrazione ad ogni livello. Contestualmente, abbiamo scelto di non togliere niente a nessuno, anzi, di aiutare tutte quelle fasce di popolazione che si sono trovate in difficoltà. Un Comune con meno debiti è un Comune che non chiederà soldi ai cittadini di domani. È un Comune che, trascorsa una delle maggiori crisi degli ultimi anni, potrà anche abbassare le tasse, facendo la sua parte nella necessaria e sempre auspicabile diminuzione del peso del fisco sulle tasche dei nostri cittadini».

Pnrr

La sfida del Pnrr Contestualmente, è stato approvato la nota di aggiornamento al Dup, il Documento unico di programmazione 2022-2024, che prevede, tra le altre cose, investimenti per il risanamento conservativo delle ex scuole Bragni e Maretto, la riqualificazione generale di piazza della Repubblica. «Incredibile le contestazioni delle minoranze - prosegue Schiesaro - alle troppe opere previste, tra cui bretella che connetterà via Augusta alla strada regionale 308, la riqualficazione del bosco della Castagnara e di piazza della Repubblica. Siamo fieri, e credo di poter parlare a nome di tutta la maggioranza di aver predisposto un Dup sostanzioso e che prevede opere importanti e attese da tempo dal nostro territorio. Forse non si è capito che in questi mesi si gioca la grande partita del Pnrr. Mettere nero su bianco le opere in questo documento significa anche prepararsi per la progettazione e poter di conseguenza partecipare ai bandi in tempi rapidi. Per questo motivo, abbiamo previsto di ricorrere a incarichi esterni, mettendo a disposizione risorse che non superino il 2% della spesa corrente, in modo da avere un supporto ulteriore in questa difficile corsa, senza gravare ulteriormente di lavoro il personale del Comune. Tutte le amministrazioni pubbliche devono fare i conti con il personale contingentato. Purtroppo, chi non sarà pronto rischia di essere tagliato fuori».