Parco del Bambino: terminati i lavori, il 21 l'inaugurazione

Il giorno 21 ottobre alle ore 11 verrà inaugurato il Parco del Bambino in via Guido Franco a Cadoneghe. Dopo varie settimane di attesa sono infatti terminati i lavori di rifacimento e abbellimento dell'area verde. Contestualmente al taglio del nastro sarà svelato il murales realizzato per il Comune di Cadoneghe dall'artista C110, alias Andrea Coppo. «Grazie al Comune e a tutti i tecnici - commenta il sindaco Marco Schiesaro - che ci hanno permesso di realizzare questo progetto e ai miei cittadini che hanno pazientato e che ora potranno finalmente usufruire del Parco del Bambino e delle nuove attrezzature. Abbiamo cercato di creare un luogo di aggregazione per adulti e bambini perchè tutti possano usufruire di un luogo realizzato per la comunità».



La sistemazione dell'Area Pubblica ha previsto la piantumazione di nuove alberature, la realizzazione di un nuovo percorso pedonale pavimentato con mattonelle autobloccanti grigie, di un'area pedonale semicircolare corredata da quattro panchine, di un'area giochi per bambini opportunamente delimitata da una recinzione in legno con traverse oblique, di cui la pavimentazione sarà realizzata in materiale antitrauma in gomma riciclata. All'interno dell'area giochi saranno presenti 2 giochi multifunzione di intrattenimento per bambini. Infine verranno posizionati due portabiciclette e punti luce in modo da garantire un'illuminazione uniforme su tutta l'area di intervento. «Per questo Parco abbiamo pensato alle esigenze di tutti, considerando una grande area pedonale senza dimenticare parcheggi per biciclette e auto, - spiega il vicesindaco Devis Vigolo - anche questi ultimi verranno infatti sistemati. Un'opera che ha richiesto un discreto dispendio di energie e per questo siamo molto contenti di poterne finalmente annunciare la data di inaugurazione».