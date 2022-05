Gislon presenta la lista, tra i candidati anche il chirurgo re dei trapianti Francesco Calabrò

Sedici donne ed altrettanti uomini. Giuliano Pisani già consigliere comunale e assessore alla cultura in due diverse legislature e tanti nomi delle professioni e della società civile, contraddistinguono la lista a supporto di Francesca Gislon Sindaca. I 32 nomi verranno presentati a palazzo Moroni sabato 7 maggio alle ore 12. Tra quelli provenienti dall'area medica spicca quello di Francesco Calabrò, chirurgo di fama internazionale, già direttore del Centro regionale per i trapianti ed a sua volta trapiantato di cuore nel giugno del 2019.

«Voglio restituire a Padova una parte delle opportunità che ho incontrato in questa città, io che sono veronese di nascita - spiega il professore Calabrò - come nel trapianto la forza del sistema sta nella rete di tutte le figure che lavorano al singolo progetto, così anche la città deve trovare la maniera di lavorare meglio insieme in tutte le sue componenti e credo che Francesca Gislon sia la persona più indicata per questo compito in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo». Francesco Calabrò ha 75 anni, sposato, ha fatto il chirurgo toracico dal 1971, cioè dopo la laurea, al 2013. Nel 2003 è diventato vicario del Centro trapianti regionale e dal 2008 ha avuto l'incarico di coordinatore del centro. Ha organizzato tutto il sistema di gestione delle donazioni degli organi, dei prelievi, e degli interventi chirurgici.