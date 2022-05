Calenda: «A Bitonci non farei amministrare neanche un chiosco. Vince Giordani al primo turno»

«Credo che Bitonci sia stato, per quello che l’ho conosciuto e visto e fatto confronti, una delle personalità politiche meno equilibrate, più incapaci e più aggressive che io abbia mai conosciuto e ne ho conosciute tante in 5 anni. A Bitonci non gli darei da amministrare neanche un chiosco in un comune di 3 mila abitanti». Così il leader di 'Azione' Carlo Calenda ai microfoni di Telenuovo, questa mattina (17 maggio) a Padova per dare il suo sostegno al sindaco uscente Sergio Giordani alle amministrative, riguardo l’ex sindaco della città del Santo Massimo Bitonci e il suo sostegno al candidato del centrodestra, Francesco Peghin («di lui non parlo, è un bravo imprenditore, ma se dietro ha Bitonci. Un giorno, durante un confronto televisivo, mi disse che mi avrebbe aspettato fuori» svela l'ex ministro).

Cinque Stelle

Calenda però era a Padova per parlare di Giordani, che la scorsa settimana ha incassato il sostegno anche del Movimento Cinque Stelle, da sempre tra i peggiori nemici dell'ex ministro: «Siamo qui per ribadire il sostegno al sindaco Sergio Giordani, molto convinto, avendo fatto un lavoro straordinario nella città - dice Calenda - .Ha un profilo in cui mi ritrovo moltissimo, ed è una persona che sceglie di dare un contributo alla politica senza essere obbligato a farlo. È un amico e Padova è l’unico comune in cui andremo in coalizione anche in presenza dei 5 stelle: la ragione è solo perché c’è Sergio. Se i padovani sono come credo, persone attente al fatto di tenere la città coesa, credo che vincerà largamente al primo turno». Ci saranno quindi tre candidati di Azione dentro la lista civica di Giordani, Bruno Cacciavillani, Donatella Ret»tore e Adriana Martini.