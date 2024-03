Il sindaco di Arquà Petrarca si candida primo cittadino a Monselice. Sarà Forza Italia e FdI contro Lega

«Servire è la più nobile delle arti. Farlo per la tua comunità è il più grande dei privilegi. E’ con questo motivo che mi metto a disposizione dei cittadini Monselicensi». Così lancia la sua candidatura Luca Callegaro a sindaco di Monselice con Forza Italia. Oggi ricopre lo stesso ruolo ad Arquà Petrarca, dove avrebbe anche potuto ricandidarsi, ma ha scelto di alzare la posta e ambire a Monselice, dove la sindaca leghista uscente Giorgia Bedin sarà in corsa per il secondo mandato. Sarà quindi Forza Italia di Callegaro, che avrà il sostegno di Fratelli d'Italia, contro la Lega. Mentre il centrosinistra è ancora inaltomare e senza candidato.

Le parole di Callegaro

«Voglio lottare per difendere e sostenere ragioni atte a migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Nel mio percorso politico ho già avuto modo di fare l’amministratore e ho trovato impagabile quell’emozione che grazie all’impegno profuso, testimonia la crescita del paese - dice Callegaro - .Ho imparato che per amministrare e capire il “da farsi” , bisogna saper ascoltare. Monselice deve svilupparsi attraverso un percorso sostenibile e virtuoso. E’ d’obbligo dare nuove opportunità a coloro che rappresentano la struttura portante della nostra realtà imprenditoriale, commerciale, agricola, associativa e sociale. Ringrazio fin d’ora, tutte le persone che hanno riposto in me la loro fiducia. Mi emoziona e ancor più mi responsabilizza, riscontrare che molti cittadini hanno rimesso nelle mie mani, le loro aspettative. Ho la fortuna di avere al mio fianco persone di forte esperienza e caratura politica, ragazzi motivati e socialmente impegnati, realtà associative dinamiche e stimolanti. Non ultimo, due partiti fortemente radicati e ben rappresentati sul territorio: Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ed è proprio perché, tutti vogliamo vedere Monselice crescere, che anche una buona parte del mondo civile come ad esempio “Iniziativa Popolare Monselice”, ha deciso di aiutarmi a sviluppare questo nuovo e stimolante progetto».