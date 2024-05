Monselice, Callegaro: «Rilanciamo il nostro ospedale»

Si è svolta a Monselice, davanti all'Ospedale Madre Teresa di Calcutta, la conferenza stampa della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Callegaro. «Nel giorno della presentazione delle liste che segna di fatto l'inizio della campagna elettorale abbiamo scelto di venire proprio qui per dimostrare che la nostra priorità è prendersi cura delle persone, ad iniziare da quelle più fragili. Lo dico in modo chiaro: noi non siamo contro nessuno, non siamo qui per attaccare nessuno ma solo per fare proposte e dare un segnale di grande attenzione. Siamo disposti a collaborare con la direzione generale, la Regione e gli altri sindaci del territorio nel solo scopo di assicurare servizi migliori ai cittadini e di abbassare le liste di attesa. Abbiamo delle proposte concrete in questo senso e siamo pronti a discuterne con il direttore generale», ha dichiarato il candidato sindaco, Luca Callegaro.

Alla Conferenza stampa presenti i rappresentanti di tutte le liste, tra gli altri Beppino Zerbetto e Fabio Conte per Fratelli d'Italia, Francesco Lunghi ed Andrea Tasinato di Forza Italia, Gianni Mamprin per 'Ricostruiamo Monselice' e Miriam Nardelli per 'Iniziativa Popolare'.

«I cittadini di Monselice hanno diritto ad avere un ospedale ai livelli di prima del Covid - ha detto Gianni Mamprin - e questa è una assoluta priorità della nostra coalizione che farà di tutto per arrivare a questo risultato". "Questo ospedale nasce con il sogno di creare una struttura di eccellenza - dice Fabio Conte per Fratelli d'Italia - e per un periodo è stato così. Poi è arrivato il Covid e quel sogno si è trasformato in un incubo, ora dobbiamo lavorare tutti insieme per lasciarci alle spalle l'incubo e tornare al livello di prima». Commenta Francesco Lunghi di Forza Italia: «La nostra proposta prevede - di chiedere che i soldi risparmiati dall'Uls per la mancanza di medici (ad esempio gli anestesisti) vadano a creare un fondo con il quale finanziare l'acquisto di prestazioni mediche da destinare ai cittadini. E' una proposta articolata che andrà discussa con il direttore generale, in un clima di collaborazione e senza scontri perché l'obiettivo di tutti è il bene dei cittadini».