Valvitalia, Camani: «Occorre trovare una soluzione con il minor impatto possibile»

«La situazione dello stabilimento di Due Carrare di Valvitalia Spa è molto preoccupante e visto l’atteggiamento dell’azienda è necessario proseguire nel presidio regionale e, al contempo, avviare un’interlocuzione immediata col Mise». Una situazione che preoccupa Vanessa Camani, vice capogruppo del Partito Democratico Veneto, che commenta la risposta all’interrogazione sullo stabilimento di Due Carrare data dall’assessore Elena Donazzan, che ha confermato la chiusura con il trasferimento degli 85 dipendenti in provincia di Pavia a partire dal primo maggio.

Il commento

«Stiamo parlando di 85 lavoratori che, dall'oggi al domani, rischiano di perdere il posto di lavoro. Occorre trovare una soluzione con il minor impatto possibile, per salvaguardare sito produttivo e occupazione: non deve passare il messaggio che in Veneto si venga a fare business sulla pelle dei territori e dei lavoratori - dice Camani - Non possiamo accettare quello che nei fatti sembra essere una forma surrettizia di licenziamento collettivo. L'azienda sta, infatti, tentando di utilizzare la scusa del trasferimento della sede di lavoro per poter licenziare senza attivare la relativa procedura e le relative tutele di legge. Sappiamo che la Regione si è attivata con un tavolo di crisi, ma ad oggi l’unico risultato è stato quello di posticipare di un mese le operazioni di trasferimento, con la proprietà che ha mantenuto ferma la volontà di non attivare gli ammortizzatori sociali. Dev’essere assolutamente coinvolto il Governo, con l'apertura di un tavolo al Mise, cosa che ad oggi non risulta formalizzata, a maggior ragione se consideriamo che è una società partecipata da Cassa depositi e prestiti e che ha stabilimenti anche in altre Regioni».