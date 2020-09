Cambio al vertice della Polizia Locale di Montegrotto Terme, il comandante Cavatton richiamato a Solesino

Cambio al vertice della Polizia Locale di Montegrotto Terme: il comandante Maurizio Cavatton, in comando da dicembre 2018 grazie a una convenzione con il Comune di Solesino, è stato richiamato nel Comune di provenienza che ha recesso la convenzione.

Avvicendamento

Al suo posto viene nominata comandate Cristina Moro, già in servizio presso l’amministrazione sampietrina come vicecomandante, che verrà supportata nel lavoro quotidiano anche dai due vigili neoassunti grazie al concorso che è stato fatto nei mesi scorsi. «Ringrazio questa città - afferma Cavatton - che mi ha accolto e dove in questi due anni ho lavorato con serenità e collaborazione. Non condivido il provvedimento dell’amministrazione di Solesino ma per il momento mi adeguo». Anche dall'amministrazione parole di ringraziamento per il lavoro svolto: «Ringrazio - afferma il sindaco - il comandante dell’importante lavoro svolto in questi due anni di cui riconosciamo il valore, e confidiamo che in futuro ci sia modo di proseguire nella collaborazione».