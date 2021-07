Camin: messi in sicurezza accessi a Cimitero e all'area verde

L’area verde, molto frequentata dai residenti, ha reso evidente l’assenza di un parcheggio apposito, dal momento che molti frequentatori si trovavano infatti a parcheggiare in strada o nell’area del vicino distributore di benzina. Per questo si è deciso di adibire a parcheggio per cittadine e cittadini la zona retrostante il cimitero di Camin, un’area asfaltata di servizio al cimitero, non accessibile.

Grazie alla collaborazione tra il settore Verde, i Servizi Cimiteriali e i lavori pubblici, ora l’area è accessibile, aperta e fruibile. E’ stata inaugurata venerdì 9 luglio alla presenza delle assessore Chiara Gallani e Francesca Benciolini, del consigliere comunale Nereo Tiso e della rappresentante della Consulta 3B Laura Lucia Galiazzo.

Una piccola azione ma molto attesa dal quartiere, che permetterà di poter accedere in maniera sicura all’area cani, che presto sarà collegata al parcheggio con un accesso e un cancello. «Un’area - dichiara Chiara Gallani, assessora al Verde - frequentatissima cui abbiamo lavorato molto negli scorsi anni, attrezzandola e curandone recinzioni e verde. E’ stata forte la richiesta di far diventare lo spazio adiacente un parcheggio a disposizione di tutti, ci abbiamo lavorato con Francesca Benciolini, riuscendo a rendere i servizi migliori per i cittadini». Le fa eco Francesca Benciolini, assessora ai Servizi Cimiteriali: «Grazie alla collaborazione di diversi settori comunali siamo riusciti a ripensare l’utilizzo di questo spazio a Camin, che era ad esclusiva disposizione del cimitero per ragioni tecniche. Lo abbiamo messo a disposizione dei cittadini in modo che chi frequenta l’area cani possa parcheggiare in modo prima di tutto sicuro. Collaborare tra diversi settori aiuta a ripensare luoghi, anche piccoli, che però permettono di risolvere piccoli problemi quotidiani di cittadine e cittadini». La conferma di quanto fosse sentita dai residenti l'esigenza di mettere in sicurezza quest'area la da Laura Lucia Galiazzo, della Consulta 3B: «Un piccolo parcheggio che risponde alle esigenze di moltissimi cittadini, che come Consulta abbiamo intercettato e abbiamo fatto il possibile per individuare situazioni. Accogliamo questa iniziativa in modo molto positivo perché va incontro alle necessità concrete del quartiere». Il consigliere comunaleNereo Tiso, pone l'accento sull'importanza di queste opere apparantemente piccole ma molto richieste dai cittadini: «Abbiamo inaugurato oggi questo piccolo parcheggio, un risultato che le persone richiedevano da molto tempo. Rientra tra le tante piccole grandi opere che questa amministrazione ha realizzato in questa zona, magari poco evidenti ma che dimostrano come a Camin si stia lavorando bene da molto tempo».