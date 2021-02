Campagna vaccinale: ecco il servizio che aiuta gli anziani a raggiungere la Fiera

Grazie al "Progetto Rotary in strada", è stato attivato un servizio di trasporto gratuito per tutti gli anziani in difficoltà che devono sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19

La campagna vaccinale sta entrando nel vivo e l’Amministrazione mette in campo azioni per facilitare il raggiungimento del polo vaccinale in Fiera, con particolare attenzione alla popolazione anziana.

Progetto Rotary in strada

Grazie al "Progetto Rotary in strada", è stato attivato un servizio di trasporto gratuito per tutti gli anziani in difficoltà che devono sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Il servizio è attivo per i cittadini che hanno ricevuto la lettera di convocazione e chi è interessato può mandare messaggio su whatsapp o un SMS al numero 366.2590945 almeno tre giorni prima della data fissata per la vaccinazione, inviando copia della lettera di convocazione all'indirizzo mail: mediciinstradapadova@gmail.com. Per supportare ulteriormente nella prenotazione del trasporto sarà possibile chiamare il centralino del Comune di Padova #ChiamaciPure, allo 0492323009. Gli operatori potranno dare un supporto per prenotare il servizio via Whatsapp o sms e inviare le mail con le convocazioni.

Vaccini

«Da quando è partita la campagna vaccinale - dichiara l’assessora al sociale Marta Nalin - sono arrivate diverse segnalazioni in merito al raggiungimento della Fiera per le persone con particolari difficoltà o comunque impossibilitate a muoversi per raggiungerla in autonomia. Ci siamo mossi per individuare soluzioni e grazie al sempre prezioso supporto delle associazioni e delle realtà della nostra città è disponibile un servizio di trasporto gratuito. Basterà inviare un sms o un messaggio su whatsapp, e per chi dovesse avere poca dimestichezza con questi strumenti il centralino #chiamacipure è a completa disposizione per un supporto concreto.

Sono migliaia le persone anziane che in questi e nei prossimi giorni dovranno raggiungere la fiera e non tutte possono contare sull’aiuto da parte dei propri cari. Ci sono anziani soli e ci sono persone con problemi di vario genere e quindi impossibilitate a muoversi. Per questo il lavoro svolto da queste associazioni è prezioso: unisce competenze mediche e solidarietà e permette a molte e molti di affrontare con serenità il vaccino, di fondamentale importanza per consentirci di guardare al futuro con speranza».

Volontari

«L’Associazione Medici in Strada – Città di Padova in collaborazione con il progetto “Rotary in Strada” del Club Rotary Padova Est, dopo aver quasi concluso la vaccinazione “COVID-19” presso i locali della Croce Verde di Padova, da qualche settimana ha iniziato un nuovo servizio. Con propri mezzi e in maniera del tutto gratuita effettua un servizio di trasporto per gli anziani in difficoltà - dichiara Carmelo Lo Bello, Presidente dell’Associazione Medici in Strada – Città di Padova e Presidente del Club Rotary Padova Est - che devono sottoporsi alla vaccinazione “COVID-19”. Collaborano a questa seconda iniziativa anche i volontari dell’Ordine Teutonico. Il servizio è attivo solo per coloro che hanno ricevuto la lettera di convocazione alla vaccinazione».

Taxi Padova

Ricordiamo inoltre che Taxi Padova offre uno sconto del 10% sulla corsa a tutti i clienti che si recano in Fiera per vaccinarsi. Questo servizio è rivolto sia ai residenti sia agli abitanti dei comuni limitrofi e, in particolare, a tutti quelli che hanno difficoltà a raggiungere la Fiera autonomamente. Nei prossimi giorni verranno presentate invece le caratteristiche del Bonus Taxi, che prevede ulteriori forme di agevolazione fino al 50% per persone con particolari difficoltà.