Campagne referendarie: si può firmare anche a Montegrotto

Gli ufficio del Comune di Montegrotto Terme sono aperti per residenti e non residenti negli orari di ufficio per firmare per quattro quesiti referendari: 1~ Eutanasia legale, 2~ Giustizia giusta, 3~ Imposta sui grandi patrimoni , 4~ Abolizione della caccia.

Firme

Per questo fine settimana inoltre il sindaco Riccardo Mortandello sarà a disposizione per tutti i residenti che volessero firmare una o più proposte referendarie domani, sabato 24 luglio dalle ore 8:30 alle 13 e dalle 16 alle 19 e dopodomani, domenica 25 luglio dalle 8 alle 10 in municipio presso il suo ufficio al secondo piano.