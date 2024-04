Campi sportivi: servono 2 milioni di euro per la sistemazione

Sindaco, assessore ai Lavori pubblici e società sportive si sono incontrati per cercare assieme una soluzione sostenibile al problema dell’allagamento dei campi sportivi di via del Santo con la pioggia. Problema noto da tempo ma di non facile soluzione. Tra fine 2023 e inizio 2024 sono stati eseguiti nei campi sportivi di via del Santo lavori di manutenzione con carotaggi e sabbiatura per un miglior drenaggio dell’acqua. Un segno di attenzione da parte del Comune che lenisce il problema senza tuttavia risolverlo.

«Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato a fine 2023 - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici - abbiamo previsto per il biennio 2024-2025 1,3 milioni di euro finanziati in parte da mutuo, in parte dalla partecipazione a un bando CONI ed in parte da alienazioni per finanziare la sistemazione dei campi sportivi e proprio per procedere abbiamo affidato, a fine 2023, l’incarico di aggiornamento del progetto esecutivo della sistemazione dei campi sportivi di via del Santo». Da allora la situazione si è però complicata. Nelle prima settimane del 2024 è giunta notizia del mancato finanziamento da parte del CONI per questa importante opera pubblica. Il lavoro di aggiornamento del progetto inoltre ha chiarito che per sistemare davvero gli impianti sportivi sono necessari una pluralità di lavori impegnatici: sistemazione e rifacimento degli impianti di illuminazione dei campi (sia quello in erba naturale sia quello in erba artificiale) sistemazione delle gradinate per il pubblico e dei servizi, nuovo impianto automatico di irrigazione completo di pozzo di prelievo, nuove recinzioni delle aree di gioco con reti para-palloni a norma e la costruzione di un nuovo edificio per per spogliatoi e servizi.

La stima di tutti i possibili interventi o assomma ad un importo dei lavori pari ad 1,7 milioni di euro, che diventano un investimento complessivo da oltre 2,1 milioni considerando IVA, spese tecniche ed accessorie. «L’Amministrazione - afferma l’assessore - ha incontrato le società sportive coinvolte per trovare assieme la migliore soluzione per realizzare gli interventi ritenuti più urgenti e necessari per poterli inserire nella prossima variazione di bilancio con l’obiettivo di appaltare i lavori entro la fine del 2024».