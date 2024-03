Colonnello: «Sono persone che vogliamo integrare e coinvolgere nel nostro territorio»

«L'episodio della lite in via Longhin rappresenta un'ulteriore occasione per riflettere sui rapporti tra le comunità Rom, Sinti e Caminanti e il nostro territorio. Necessitano di una solida presa in carico nell’interesse di tutta la comunità, che tenga conto delle differenze tra nuclei e, soprattutto, delle specificità di ciascuna persona. In questo senso dobbiamo proseguire con sempre maggiore forza nell'ampliare le opportunità formative ed educative per i minori e fare in modo che esse siano colte come prevede la legge dello Stato. Minori che sono già cittadini italiani e che un domani vogliamo immaginare coinvolti e integrati nel nostro territorio. Il tema è’ da sempre complesso, non c’è spazio per polemiche ma solo per un lavoro di integrazione faticoso ma necessario del quale ringrazio di cuore per il prezioso lavoro tutto il settore servizi sociali». E' la voce dell'assessora al sociale dem Margherita Colonnello, che replica alle accuse arrivate dall'opposizione dopo la violenta rissa nel campo nomadi di via Longhin.

La politica

«La lite è scattata dopo un diverbio particolarmente aspro tra due persone fuori dal campo, ad una certa distanza. Dopo un iniziale scompiglio, è significativo il fatto che la stessa famiglia della persona aggredita di via Longhin abbia chiamato subito l'intervento delle forze dell'ordine e del servizio sociale - spiega Colonnello - .Questo è indicativo di un atteggiamento di chi non punta a difendersi da solo ma ha come riferimento le istituzioni e le forze dell’ordine, oltre che di un buon rapporto di fiducia costruito nel tempo in un percorso di progressivo dialogo e costruzione di una alternativa alla vita nel campo. La lite, scoppiata tra due persone, ha poi coinvolto altre tre persone del campo. L'intervento tempestivo e professionale delle forze dell'ordine ha poi placato la situazione».