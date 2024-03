Campodoro, Gianfranco Vezzaro si ricandida a primo cittadino

Gianfranco Vezzaro si ricandida a sindaco di Campodoro. L’attuale primo cittadino ha sciolto le riserve e annuncia la sua discesa in campo per il secondo mandato. Vezzaro, 55 anni, è pronto a portare avanti il lavoro del primo quinquennio alla guida del Comune di Campodoro.

«E’ stato fatto molto in questi primi cinque anni», spiega Vezzaro. «Non è stato facile, dato che due anni e mezzo sono stati segnati fortemente dall’emergenza sanitaria Covid-19 e almeno un altro anno dalle difficoltà dovute ai rincari per i conflitti mondiali in Ucraina e ora in Israele. Nonostante questo abbiamo dato un’identità e un futuro a Campodoro. Anche durante la fase pandemica ci siamo adoperati per venire incontro alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alle face più deboli. I cantieri poi non si sono mai fermati”. «Abbiamo asfaltato strade, cambiato i punti luce, riservato una particolare attenzione all’aspetto idraulico”, aggiunge Vezzaro. “Abbiamo avuto un occhio di riguardo per le scuole, manutentate, e per gli impianti sportivi». C’è ancora molto da fare per il primo cittadino di Campodoro, secondo Vezzaro. «Per quanto riguarda le opere pubbliche è previsto l'intervento di efficientamento energetico e di adeguamento sismico della ex scuola in via Villafranca 1. Siamo già risultati beneficiari di un contributo della Regione Veneto di 700.000 euro. Tra le opere da realizzare sono previsti l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche nel cimitero di Campodoro e la realizzazione con il completamento e l'ampliamento del percorso pedonale che va a collegare il Polo scolastico di via Douradina alla sede municipale in via dello Sport. E’ prevista la messa in sicurezza dell'incrocio tra via Municipio, via Roma e via Villafranca con la realizzazione di una rotatoria. Senza dimenticarci i lavori di implementazione degli impianti di videosorveglianza. Sono già previste 11 telecamere tra Campodoro, Torre Rossa e Bevadoro. Credo sia giusto portare a termine il lavoro iniziato in questi primi cinque anni. Lo farò con una squadra che sarà un misto tra riconferme e novità. La sfida che ci attende tutti assieme è importante ed è quella di rendere Campodoro sempre più moderna e efficiente».