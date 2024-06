Non c'è due senza tre: Katia Maccarone "regina" di Camposampiero

Katia Maccarone scrive la storia di Camposampiero. Sarà sindaco del territorio per il terzo mandato consecutivo. Alla guida della sua civica "Camposampiero più" ha ottenuto il 54,9 % dei consensi con 3.171 preferenze. Ha battuto Giovanni Torresin che ha fatto registrare il 45,1 % di consensi grazie a 2.606 preferenze. Non è stata una vittoria facile e scontata. Torresin ha provato in tutte le maniere a far saltare il banco, grazie ad un percorso fatto di appuntamenti sul territorio tra la gente. Tuttavia Katia Maccarone, ormai un'istituizione a Camposampiero, è riuscita ancora una volta a spuntarla. Questo a dimostrazione di un percorso fatto di grandi interventi, lavori pubblici, servizi alla persona e un costante contatto con il territorio. Ora avrà la possibilità di ultimare quanto di buono fatto fin da ora cercando di alzare ulteriormente la qualità del territorio. Emozionata dopo lo spoglio il sindaco Maccarone ha riferito: «Squadra che vince non si cambia. Sono orgogliosa del mio gruppo. Mi permetto di fare i complimenti al collega Giovanni Torresin per il percorso che ha portato avanti. Mi auguro che anche in consiglio comunale ci sia collaborazione in modo tale da lavorare per un unico fine comune: il bene di Camposampiero». Il neo sindaco sulle pagine social ha ricevuto una marea di apprezzamenti e di messaggi di vicinanza, il suo impegno amministrativo e un carattere mai domo, l'hanno fatta diventare un esempio per tanti colleghi su scala provinciale e non solo.