Cancellati gli eventi per Halloween, ripartono i messaggi della Protezione Civile. Nuovo appello di Giordani

Massima attenzione alla situazione sanitaria in città da parte del Comune: nuovo appello alla responsabilità del sindaco Giordani. Cancellati gli eventi per Halloween, ripartono i messaggi della Protezione Civile. Ecco spiegate dal primo cittadino e dagli assessori Bressa e Micalizzi le nuove iniziative messe in campo per contenere i contagi senza dover essere costretti a misure più drastiche che non entusiasmano affatto, a Palazzo Moroni. Ma molto dipenderà comunque dai dati dei prossimi giorni riguardo contagi e ricoveri e conseguentemente dalle decisioni del Governo e della Regione.

Giordani e la salute pubblica

Il sindaco Sergio Giordani riflette e raccomanda: «Sono giorni critici e delicati. Gli sforzi di oggi si vedranno tra due settimane, diversamente un atteggiamento superficiale adesso ci farà soffrire gravi conseguenze a uguale distanza. Non è piacevole da dire, ma dobbiamo tutti evitare comportamenti e azioni non strettamente necessarie per difenderci e proteggerci. Festeggiamenti, feste, ricorrenze, sono fonte di aggregazione, torneremo a farli più belli appena potremo: ora è giusto sospenderli. Il fine settimana dedicato alla festa di Halloween è in ogni caso fortemente sotto osservazione come momento di possibile forte incremento di contatti: ogni iniziativa per questa festa va evitata. Valuteremo, in base alle evoluzione, come agire a tutela della salute pubblica e il consiglio per famiglie, giovani e padovani è assolutamente quello di astenersi dal creare o partecipare a iniziative che radunano più persone, anche tra amici e nell’ambito familiare e di attenersi alla più stretta sobrietà».

L’assessore alle attività produttive Antonio Bressa annuncia: “L’andamento dei contagi ci sta preoccupando e questo porta a una serie di misure restrittive per evitare assembramenti e capannelli di persone, che sono da evitare in questa fase, per cui, abbiamo deciso di evitare di mettere in campo una festa che era stata pensata per la giornata di Halloween il 31 ottobre e che prevedeva, nelle strade, musiche e luci, con caratteristiche che non ci davano sufficienti rassicurazioni. La riprenderemo quando la si potrà fare a pieno in modo sereno e tranquillo. C’è anche però una buona notizia ed è che tutti i negozi della città sono aperti cosi come tutti i mercati, le attività economiche devono rispettare delle linee guida molto precise con dei protocolli che garantiscono la sicurezza sanitaria si di chi lavora sia dei clienti, e quindi possiamo vivere la città che ha una offerta straordinaria a pieno perché nel farlo sappiamo che siamo sicuri.

Protezione Civile

Il vicesindaco Andrea Micalizzi spiega: «In questa situazione delicata riprendono gli audio messaggi alla popolazione ad opera della Protezione Civile. Da oggi pomeriggio un’auto dotata di speaker girerà per le strade e per le piazze a partire dalla ona del Centro all’interno dell’area della circonvallazione. Siamo in un momento cruciale, molto delicato, e serve che ciascuno di noi faccia la propria parte: servono regole e responsabilità. Per questo avviamo questa attività di sensibilizzazione. I messaggi che saranno diffusi diranno che bisogna muoversi con prudenza, e ricorderanno che é obbligatorio sempre l’uso della mascherina e il rispetto delle distanza sociali. Ho fiducia dei padovani, abbiamo superato insieme altri momenti difficili, e solo se ci sosteniamo l’un l’altro e adotteremo comportamenti responsabili potremo uscire da questa situazione. Il comportamento di ciascuno di noi influisce sulle sorti di tutti ed è determinante per il nostro lavoro e le nostre relazioni».