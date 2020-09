Candidato alle regionali, Alain Luciani apre punto elettorale a Mortise

«Sempre al vostro servizio», è questo lo slogan scelto da Alain Luciani, consigliere comunale a Padova e candidato consigliere regionale nella lista “Zaia presidente”. «Ho scelto di aprire un punto di ascolto nel quartiere Mortise, in via Madonna della Salute 57, per dare voce alla periferia. Non solo Mortise ma a tutti i cittadini. Lo definisco punto di ascolto perché invece di sede elettorale perché ho un sogno: che , in caso di elezione a consigliere regionale, divento un punto fermo , un filo diretto fra cittadini e Regione come è nel mio stile. Anche da assessore nell’amministrazione guidata dal sindaco Bitonci, avevo già sperimentato con il servizio whatsapp e con la messa a disposizione di un numero di telefono l’importanza di ascoltare la voce dei padovani. A differenza degli altri candidati che sono tutti presenti nel centro storico, voglio dare il rilievo che merita alla periferia troppo spesso trascurata. Essere consigliere regionale è una grande responsabilità e, a mio avviso, tutti i padovani del capoluogo e dei Comuni devono avere pari dignità. Aprirò altri punti di ascolto nella Bassa padovana, in area Terme – Colli e a Vigonza. Tra i progetti che più mi stanno a cuore, in caso di elezione, ho deciso di devolvere una parte del compenso da consigliere all’istituzione di un fondo di microcredito gestito da un Comitato Etico, che vedrebbe al suo interno un operaio, un commerciante, un disoccupato e un docente universitario. Vorrei rappresentare con il mio impegno tutte quelle categorie che ad oggi non lo sono o lo sono solo a parole. Anch’io sono un piccolo commerciante, non rappresento categorie forti ne elite e comprendo per esperienza le difficoltà quotidiane che tutti dobbiamo affrontare».

