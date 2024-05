Canella: «Ambizione di Alì è dare un impulso green alla zona industriale»

C'è voluta una notte intera al consiglio comunale per esprimersi sul grande progetto del gruppo Alì di realizzare una grande hub per la logistica a Granze. Una discussione che non poteva non essere caldissima viste le premesse. Sono più di due anni che si parla di questa necessità dell'azienda della grande distribuzione di realizzare questo polo alle porte della città. E infatti la discussione in consiglio è stata molto accesa, come non si vedeva da anni.

Poche parole da parte di Gianni Canella, presidente del gruppo Alì, che ha così commentato il via libera ottenuto stanotte. «Preso atto del voto favorevole espresso dal Consiglio Comunale relativamente al progetto di ampliamento dell’hub logistico di via Svezia, l’azienda comunica che analizzerà in maniera approfondita le modifiche inserite nel testo finale della delibera da parte dell’Amministrazione comunale», si legge in una nota. «L’ambizione di Alì resta quella di realizzare un progetto innovativo dal punto di vista della sostenibilità e dare un contributo fattivo allo sviluppo green della zona industriale di Padova», hanno ribadito dal gruppo. «Alì continuerà a lavorare per la crescita dei territori dove opera con la consueta attenzione per le persone e per il contesto ambientale e sociale dove vivono», ha ribadito Gianni Canella.