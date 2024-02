Caner replica a De Carlo sui rimborsi agli agricoltori: «Siamo al 97% dei pagamenti»

Non è stata certo una mattinata facile quella dell'assessore regionale Federico Caner che si è presentato nel parcheggio sud dello stadio Euganeo occupato da centinaia di agricoltori e di trattori quando erano circa le 11. Prima ha risposto alle domande dei giornalisti, poi ha parlato con i manifestanti. Nel tratto che lo ha accompagnato al palco allestito appositamente, in diversi hanno manifestato le proprie istanze. Tutti agricoltori veneti, chi da Treviso e chi dal vicentino. E tanti padovani naturalmente. L'assessore ha ascoltato tanti interventi. Uno è quello di Eugenio Rigodanzo, agricoltore di Lonigo, colonna del movimento e già leader dei Forconi. Famose le sue battaglie sulle quote latte. Le cose non sono cambiate, ma peggiorate, dice. E lo fa con toni non esattamente concilianti. Dopo lui seguono altri, che raccontano più o meno tutti le stesse cose: produrre costa più di quanto poi si ricava. E se è vero che le situazioni, le difficoltà, sono simili. Poi ognuno ha la sua storia. C'è chi l'agricoltore lo ha sempre fatto perché lo facevano anche i propri genitori e i propri nonni, c'è chi ha deciso di investire in questo settore anche come scelta di vita. E ad ascoltarli uno a uno rivolgersi all'assessore, si percepisce un certo fastidio nel non sentire le risposte che vorrebbero. Poi c'è la troppa burocrazia di cui in ogni intervento si è parlato e che certo non aiuta. In più tutte le spese che sono aumentate, a partire dai carburanti. Caldissima poi, c'è la questione dei rimborsi. Per l'esponente di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura al Senato, mancano 300 milioni complessivi. Per questo ha scritto all’assessore Caner chiedendo un incontro allargato anche ai vertici di Avepa e Agea per avere chiarimenti sui pagamenti del settore agricolo in Veneto. Caner su questo ha risposto sia ai giornalisti che ai manifestanti difendendo Avepa, l'Agenzia veneta per i pagamenti, l'ente strumentale istituito dalla Regione del Veneto con legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 per svolgere inizialmente funzioni di organismo pagatore regionale (OPR) degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo. Caner ha replicato così a De Carlo: «Avepa è sempre stata punto di riferimento in Italia per i pagamenti. Il problema lo sta creando Agea (ente nazionale, n.d.r.), che non fa le verifiche che deve fare e quindi dare il semaforo verde. Noi questa settimana siamo arrivati al 97% dei pagamenti, non solo degli anticipi ma anche dei saldi». A parte queste che fanno parte della dialettica politica, è impossibile non scorgere sullo sfondo di questa protesta l'emergere anche di uno scontro, non solo di vedute, tutto all'interno del centro destra.