Caon attacca Meloni: «Le bollette non si pagano con gli slogan»

Roberto Caon, da poco approdato ad Azione di Calenda dopo una vita in Forza Italia, attacca la leader di Fratelli d'Italia; Giorgia Meloni.

Slogan

«Allo slogan di Giorgia Meloni "sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana", praticamente un Dio, patria, famiglia 2.0, noi rispondiamo con un taglio immediato su Irap e Irpef per per imprese e famiglie, una detassazione totale per i giovani fino a 25 anni e del 50% per chi è nella fascia di età tra i 26 e i 30 e all’utilizzo di tutti i 220 miliardi previsti dal Pnrr per far ripartire l’Italia. A ottobre gli italiani non pagheranno le bollette e la spesa con gli slogan, ma con le azioni necessarie a contrastare la crisi economica e quella energetica».