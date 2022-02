Caon (Fi): «Impossibile completare la terza linea del tram nel 2026»

«Non c’è un solo documento al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile che indichi la possibilità di dare il via in tempi rapidi a un progetto faraonico come il tram Sir 2, la linea che dovrebbe connettere Rubano a Vigonza, attraversando Padova da Ovest verso Est». Il deputato di Forza Italia Roberto Caon, che è anche membro della commissione trasporti della Camera, attacca l'amministrazione Giordani e prova a dimostrare l'inconsistenza dei progetti della sua giunta. Il sindaco in settimana ha firmato un protocollo di collaborazione con le amministrazione di Rubano e Vigonza per la terza linea del tram, forte dei fondi che arriveranno attraverso il Pnrr. Un'accusa, quella del parlamentare forzista, che ha tutto il sapore della campagna elettorale.

Tempi

«Sono stupito dalla presentazione del Sir 2 che rischia di creare troppe aspettative nei cittadini - sostiene Caon - .I tempi rischiano di essere lunghissimi e il 2026 sbandierato dalle tre giunte sembra impossibile. Prendiamo il Sir 3 Padova Fs - Voltabarozzo: la fase di progettazione è molto più avanzata, la linea è molto più breve, eppure manca ancora il progetto esecutivo. Ciò significa che, a meno di non far sfilare un po’ di ruspe a vuoto, sarà impossibile aprire i cantieri per l’autunno. Con queste tempistiche, come si può pensare di metterci solo due anni ad arrivare al progetto esecutivo per il Sir 2, lungo tre volte tanto e molto più complesso? Come si può pensare di risolvere i punti critici come il nodo della stazione di Padova e della Stanga? Mi spiace che anche la giunta di Vigonza si sia prestata a questa sceneggiata. Nessuno è riuscito a spiegare come farà il tram ad arrivare a Busa, in particolare a connettersi alla stazione ferroviaria, in un punto reso critico dalla presenza, oltre della ferrovia e dall'attraversamento sul Brenta, della tangenziale e per questo pieno di sottopassaggi. Ai cittadini vanno presentate proposte concrete, non favole elettorali».