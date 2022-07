Caon lascia Forza Italia e strizza l'occhio alla Lega: «Berlusconi è stato mal consigliato»

Se ne va un altro pezzo importante di Forza Italia: il deputato Roberto Caon, eletto nel 2018 al collegio plurinominale di Padova. Il deputato forzista è solo l’ultimo ad abbandonare Silvio Berlusconi dopo la scelta di far cadere il governo Draghi. Dopo l’addio dei ministri azzurri, lascia il partito anche Caon, che ha già presentato le sue dimissioni. Eletto in Forza Italia, con cui si è candidato nel 2018, non è ancora detto che cambi partito. Le offerte ci sono ma lui potrebbe anche tornare al a fare l'imprenditore.

