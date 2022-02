Caon (Fi): «Nessuna terza linea del tram. I tre sindaci vendono solo fumo»

«Aps conferma quanto dico dall’indomani dello show di presentazione della linea Sir 2: non c’è nessun progetto in piedi per il tram Rubano — Vigonza. Diversamente, ora non ci sarebbe da fare addirittura un bando di progettazione». Il parlamentare di Forza Italia Roberto Caon torna all'attacco della giunta Giordani, che ieri 21 febbraio ha annunciato di avere pronto il bando da 4,3 milioni di euro per l'affidamento della progettazione della terza linea del tram, pronta a collegare la stazione a Rubano.

Caon

«Le tre amministrazioni comunali guidate da Doni, Giordani e Marangon stanno vendendo fumo ai cittadini per puro tornaconto elettorale. E ora proprio il sindaco di Padova rilancia dicendo che nel 2026 sarà finito tutto - sostiene Caon - .Temo, invece, che per quell’anno sarà già difficile avere in mano un progetto definitivo che superi tutti i nodi viabilistici, che non sono pochi. Insomma, si rischia di attendere quasi un decennio per portare a casa una linea tranviaria vecchia, di cui i francesi si stanno sbarazzando. Alla luce di tutto ciò appare ancora più assurda l'ipotesi di sventrare un'intera città con i cantieri quando c’è già una linea pronta, quella ferroviaria, per una metropolitana di superficie che coprirebbe gran parte della tratta dell'ipotetico Sir 2».