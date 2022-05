La caposala di Pediatria si candida nella squadra del sindaco Giordani

Mariella Rubin, caposala alla Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera – Università di Padova, sceglie di presentarsi alle prossime elezioni al fianco di Sergio Giordani. «Per me Giordani – spiega Mariella Rubin – è un punto di riferimento. In questi anni così difficili ha fatto cose straordinarie per la nostra Padova, ma sopratutto ha restituito dignità all'istituzione comunale e pace in una Città negli anni precedenti dilaniata da tensioni e polemiche. Nel mio lavoro – continua Rubin – sono chiamata ad affrontare, ogni giorno, mille difficoltà e mille tensioni, ma se con tutto lo staff, i medici, i piccoli pazienti e i loro genitori e parenti non si gioca realmente in squadra, i risultati non si ottengono. In questi anni abbiamo lavorato tanto, ma siamo forti dell'orgoglio di essere stati realmente utili. Al fianco di Sergio è esattamente questo il mio obiettivo: poter essere utile alla mia città, e so che con lui questo è realmente possibile, perché una persona perbene che sa ascoltare e tirare fuori il meglio da ciascuno».