I "resti" regalano anche al grillino Cappelletti un posto in Parlamento

Dopo un'attesa durata quasi un giorno, Enrico Cappelletti è stato eletto alla Camera. C'è anche un padovano del Movimento Cinque Stelle che quindi andrà a Roma. Cappelletti è stato parlamentare dal 2018 al 2018, mentre nel 2020 si è candidato alla presidenza della Regione. «A Giuseppe Conte va riconosciuto il merito non solo del grande risultato elettorale, ma anche della rinnovata energia positiva che si avverte dentro al Movimento»

Le sfide

«Non saranno da poco: da una parte bisogna essere all’altezza nel portare le vostre voci, le vostre aspettative, il nostro Programma in un Parlamento che ci vede inevitabilmente destinati all’opposizione. Dall’altra occorre ripartire dai gruppi locali per rinnovare una fondamentale presenza sul territorio, in particolare qui in Veneto - dice Cappelletti - .Abbiamo giusto il tempo di rimboccarci le maniche, per poi metterci al lavoro. Il M5S è lo strumento attraverso il quale vogliamo consegnare un pianeta meno inquinato ai nostri figli, creare le condizioni per un sano sviluppo di imprese ed economia, promuovere la dignità del lavoro ed i diritti delle persone, sostenere la legalità contro la malavita organizzata e la corruzione. Ma è anche il Movimento che non distogliere mai lo sguardo nei confronti di chi ha più bisogno e di questo dobbiamo esserne orgogliosi»