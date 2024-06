Carceri, Ostellari : «22 nuovi agenti per il Due Palazzi»

«Promessa mantenuta. Come avevo garantito ai rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria, incontrati il 4 aprile scorso presso il carcere Due Palazzi di Padova, sono in arrivo nuovi agenti nel comprensorio padovano». L'annuncio lo dà personalmente il sottosegretario Andrea Ostellari: «L’8 luglio prenderanno servizio 22 nuove unità presso la locale Casa di reclusione Due Palazzi e 2 presso la limitrofa Casa circondariale, a seguito della conclusione del 183° Corso Allievi. A queste, nel saldo fra i diversi trasferimenti, si aggiungeranno ulteriori 14 agenti sempre a disposizione del contingente insediato presso la Casa di reclusione, a partire dal 31 luglio, per un totale di 38 forze fresche».

Era da tempo che si parlava della necessità di far crescere l'organico. Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari ha fatto diverse visite al carcere Due Palazzi in questi anni e aveva garantito che una soluzione a questo problema sarebbe stata trovata. «Lo sforzo compiuto dal Ministero a favore di questo distretto ha un obiettivo: rendere gli istituti padovani sempre più un modello di eccellenza nel trattamento dei detenuti e assicurare a tutto il personale le migliori condizioni per esercitare la propria funzione, in sicurezza e dignità. Ringrazio il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il provveditorato interregionale del Triveneto per il risultato ottenuto che si somma alla recente immissione di educatori, all’apertura di una selezione per assumere nuovo personale amministrativo e all’ulteriore investimento di 5 milioni di euro per assicurare una maggiore presenza di psicologi», ha sottolineato Ostellari.

E' tutto il centro destra ad applaudire per questa soluzoone: «Le nuove assegnazioni di oggi dimostrano tutta l’attenzione del Governo Meloni per il nostro territorio. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio», ha dichiarato la deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini.