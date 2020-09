Carrai denuncia il Movimento 3V, esposto in Procura: «Messa a rischio la salute pubblica»

L’ex assessore Marco Carrai, candidato consigliere regionale nelle fila de “Il Veneto che vogliamo” ha presentato oggi in procura a Padova un esposto denuncia nei confronti degli organizzatori del Movimento 3V che domenica 6 settembre hanno manifestato in Prato della Valle. I partecipanti erano senza mascherina e non hanno osservato il distanziamento sociale.

Procura

Nel caso la procura intendesse procedere è possibile che vengano presi provvedimenti contro gli organizzatori della manifestazione. Il Movimento 3V si dichiara contrario ai vaccini e in larga parte nega che le misure messe in atto per la prevenzione da Covid 19 siano necessarie. Alla manifestazione di domenica 6 settembre sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente alcuni giornalisti che chiedevano conto di alcune affermazioni non condivise dalla comunità scientifica.

Denuncia

«Si tratta di un episodio gravissimo che a parere mio e dell’avvocato Marco Ozzimo, sottende ipotesi di reato che chiedo alla procura di verificare – spiega Carrai – La libertà di manifestazione sancita dalla Costituzione non è fine a se stessa ma deve coniugarsi con altri principi come quello dell’integrità e difesa della Salute». La denuncia di Carrai arriva dopo la segnalazione fatta in procura dalla Polizia, che proprio nei giorni scorsi ha depositato un esposto sui fatti avvenuti.