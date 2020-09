Casa Leonardo seggio libera la scuola Arcobaleno

«Abbiamo finito di allestire - spiega l'ass. Francesca Benciolini - questa mattina il seggio di Casa Leonardo, in via dei Colli, uno dei nuovi seggi che permetterà ai ragazzi e le ragazze della scuola Arcobaleno di non dover interrompere le attività in occasione delle prossime elezioni. I seggi saranno tutti sanificati oggi, sabato dopo le prime operazioni che vedranno scrutatori e presidenti presenti al seggio, e lunedì al termine delle operazioni di voto. I seggi che non sono scuole ci hanno permesso di organizzare e realizzare per tempo tutte le operazioni necessarie al voto, che in questa occasione prevedono anche la santificazione degli spazi. Sono molto orgogliosa di questo lavoro, un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione e che sarà, secondo il nostro programma, solo il promo passo per spostare quanti più seggi possibile fuori dalle scuole. Ringrazio tutti i collaboratori e le collaboratrici del Comune, in particolare l’Ufficio elettorale e il Provveditorato, che stanno lavorando moltissimo da mesi e ci hanno permesso di poter affrontare il voto di domenica e lunedì in sicurezza e con meno disagi possibile per la cittadinanza»