Casa Pound, minacce ai giornalisti sotto gli occhi della Digos

A dire il vero, a dirla tutta, le minacce non sono proprio avvenute sotto gli occhi delle forze dell'ordine, perché queste nel momento in cui alcuni esponenti di Casa Pound e di Veneto Fronte Skinheads si sono avvicinati al manipolo di giornalisti, si sono girate e hanno preso a camminare in direzione opposta. E' il momento in cui accadono due fatti che non possono e non devono accadere.

Sono circa le 20. Siamo in via Zabarella, dove ogni 17 giugno, in serata, si svolge la manifestazione in cui si ricordano Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, quest'anno indetta appunto da CasaPound e Veneto Fronte Skineheads. E' il momento in cui i camerata - tra loro si chiamano così - dopo aver marciato per alcune vie del centro, prima di raggiungere la strada dove nel 1974 vennero uccisi dalla Brigate Rosse Mazzola e Giralucci, evocando l'unica cosa che può venire in mente quando si vede marciare in maniera militare e in assoluto silenzio, salutano romanamente le due vittime (in mattinata la figlia di Giralucci, Silvia, aveva chiesto per l'ennesima volta di non strumentalizzare la figura del padre). La liturgia di questa giornata, che se non fosse per l'impegno dei figli delle vittime, la signora Silvia Giralucci e il signor Piero Mazzola, sarebbe ostaggio esclusivo di nostalgici e neofascisti pronti ad usare il 17 giugno per motivi che hanno poco che a fare con il ricordo di due persone rimaste uccise. E la liturgia prevede anche la chiamata e la risposta "presente" insieme al saluto romano. Poi dicono che il fascismo è morto e sepolto. Non si direbbe, anche alla luce di inchieste di cui troppo poco si parla.

Tornando a via Zabarella, quello che accade però non si può riprendere. Non si può fotografare. Perché è presto detto. Perché gli organizzatori non vogliono. «Non accettiamo provocazioni, l'anno scorso vi siete comportati male», dice uno rivolgendosi ai giornalisti. Uno di questi però, giovane ma con già ben chiari sia i suoi diritti che i suoi doveri di giornalista, fa notare che è una manifestazione pubblica, in un luogo pubblico e che lui sta solo facendo il suo lavoro. «Ce ne occupiamo noi dell'ordine pubblico della manifestazione e le direttive su come si deve comportare la stampa le diamo noi». Replica sempre lo stesso giornalista: «Ma c'è la polizia per quello». La replica è secca: «Ce ne occupiamo noi». Il collega insiste difendendo il diritto di cronaca. «Le regole non potete farle voi», replica con educata fermezza. A quel punto interviene anche un secondo militante di estrema destra, che di fatto dice cose meno gravi di quante detto dall'altro, ma con un tono a dir poco spavaldo e alto. «Non accettiamo provocazioni, se no finisce male», ripete un paio di volte. Tutto questo mentre al giovane giornalista che cercava di far valere i suoi diritti, e quelli dei colleghi, mettevano le mani sulla macchina fotografica, abbassandogliela.

Tutto questo è avvenuto - saluti romani e minacce ai giornalisti - in un clima di assoluta omertà generale. In un video si vede chiaramente che mentre i militanti neofascisti si avvicinano a fotografi e giornalisti, le forze dell'ordine, agenti in borghese, si allontanano. Si vede poi un altro poliziotto guardare dall'altra parte mentre è a meno di un metro da quanto abbiamo riportato. Dalla Questura non c'è stata alcuna comunicazione a seguito dei fatti, come a dire che la manifestazione si è svolta correttamente. Cosa che invece non è stata. Ma siamo certi che in piazzetta Palatucci non saranno contenti di sapere che un gruppo di neofascisti si sono arrogati in maniera supponente e prepotente l'ordine pubblico in una manifestazione autorizzata, come tutte quelle che si svolgono del resto, proprio dalla Questura. «Qui l'ordine pubblico lo gestiamo noi», non crediamo sia una frase che può essere accettata. A maggior ragione se usata per impedire a delle persone di fare il loro lavoro.