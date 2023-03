"Case di Quartiere", la giunta in trasferta per studiare il modello bolognese

Nella giornata di lunedì gli assessori Francesca Benciolini, Antonio Bressa, Margherita Cera, Margherita Colonnello, Andrea Micalizzi e Cristina Piva sono stati ospiti di alcune case di Quartiere nella città di Bologna. Obiettivo della visita era quello di conoscere da vicino il mondo delle Case di Quartiere del capoluogo emiliano, per arricchire di nuovi spunti il progetto che sta portando avanti la città di Padova.

Bologna

Durante la giornata sono stati accompagnati da Erika Capasso, delegata tra le altre cose al progetto delle Case di Quartiere e hanno incontrato per un confronto l’assessore a Welfare e Salute Luca Rizzo Nervo e l’assessore alla Scuola Daniele Ara. La Giunta padovana ha avuto opportunità di visitare tre case di Quartiere: La Casa Due Agosto, la Casa del Quartiere Pilastro e la Casa del Quartiere Montanari e durante la giornata ha incontrato anche Chiara Sponza, coordinatrice del progetto delle Case di Quartiere per la Fondazione Innovazione Urbana, l’ente che ha collaborato al percorso partecipativo per l’Ex Marchesi.

Arcella

Francesca Benciolini, assessora al decentramento ha commentato: «Il progetto delle Case di Quartiere sta andando avanti e dopo l’avvio delle attività all’Ex Marchesi in Arcella individuiamo nuove strade per procedere nella costruzione di questi luoghi di aggregazione. Fare rete con altri Comuni e altre amministrazioni su questo tema è per noi fondamentale e ieri a Bologna è stata l’occasione per ascoltare le storie di questi luoghi di comunità e confrontarci sul progetto con amministratori e amministratrici e con Fondazione Innovazione Urbana, che segue da anni le Case di Quartiere di Bologna e che ci sta accompagnando nel percorso su Padova. Il progetto riguarda una visione di città e di amministrazione condivisa e si avvale dell'approccio dell’immaginazione civica: per questo è stato importante confrontarci insieme, come Giunta».