Critiche a Casellati, sempre al telefono durante lo spoglio per l'elezione del Presidente della Repubblica

Gli occhi puntati al cellulare, anche nel momento dell’applauso per il rieletto Sergio Mattarella. Maria Elisabetta Alberti Casellati, di professione avvocato con studio a Padova, ha visto piovere su di sé una pioggia di critiche.

Le critiche

Sabato 29 gennaio, per la seconda volta nella storia repubblicana, un Presidente della Repubblica è stato rieletto. Durante lo spoglio delle schede Casellati, seconda carica dello Stato, guardava il cellulare. E lo guardava anche quando è scoppiato l’applauso per Sergio Mattarella, così come ha fatto durante lo scrutinio che ha affossato il suo nome, al punto che il presidente della Camera Roberto Fico ha dovuto rallentare lo spoglio. Diverse le critiche espresse per un comportamento considerato irrispettoso. Il giornalista Mario Calabresi, per citare un esempio, su Twitter ha scritto: «Levate il telefono alla presidente Casellati. Anche nel momento più solenne è china a scrivere messaggi. Non si può vedere».