Elisabetta Casellati mette in sicurezza la sua palazzina con i fondi del Viminale

La Prefettura di Padova avrebbe speso 270mila euro per ristrutturare la casa di Elisabetta Casellati. A sostenerlo è il quotidiano Domani in un articolo a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, che ha ottenuto anche le conferme del prefetto di Padova Raffaele Grassi (ma l'operazione è iniziata prima che lui arrivasse) e del Soprintendente Fabrizio Magani (la palazzina in via Euganea è infatti tutelata). Secondo quanto racconta il quotidiano edito da Carlo De Benedetti, la presidente del Senato starebbe ristrutturando la sua storica casa di via Euganea per motivi di sicurezza. E proprio per questi motivi di sicurezza e a tutela sua e della famiglia avrebbe ottenuto i fondi dallo Stato per eseguire i lavori dalla sostituzione degli infissi con nuovi vetri antisfondamento fino alla soprelevazione del muro del giardino. Sempre il quotidiano Domani racconta di come Sergio Mattarella abbia chiesto solamente l'installazione di un allarme nella sua abitazione privata di Palermo, mentre il presidente della Camera Roberto Fico e il predecessore di Elisabetta Casellati, Pietro Grasso, non avrebbero ottenuto interventi per la messa in sicurezza della propria casa. Elisabetta Casellati, attuale seconda carica dello Stato, nei giorni scorsi è stata in pole position anche per sostituire Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Da ieri però la sua candidatura sembra ormai svanita.